شكرا لقرائتكم خبر اختبار إيران لصاروخ باليستي يقلق بريطانيا بشدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - لندن

أعربت المملكة المتحدة أمس، عن قلقها الشديد بعد اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى، واعتبرته عملا استفزازيا وتهديديا يتعارض مع القرار 2231.

وشدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في بيان له على أن الاتفاق النووي لايقلل أبدا من القلق حيال برنامج إيران الصاروخي المزعزع للاستقرار، وعزم بريطانيا على ضرورة توقفه.