الرئيس النيجيري ينفي شائعة وفاته أو استبداله بشبيه له

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP قال بوهاري إن من يروجون الشائعات عن حالته الصحية "جهلاء لا دين لهم".

نفى الرئيس النيجيري محمد بوهاري شائعة تزعم وفاته واستبداله بشبيه له يحل محله.

وكان البعض قد اعتقد أن الرئيس قد "استُنسخ"، لكن بوهاري قال "إنه أنا بالفعل، أؤكد لكم ذلك".

وراجت شائعات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي تقول إن شخصا آخر يدعى "جبريل" من السودان يحل محل الرئيس النيجيري.

ويعاني بو هاري، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه في فبراير/شباط العام المقبل، من اعتلال صحي منذ توليه مهام منصبه في عام 2015.

وخضع الرئيس النيجيري، البالغ من العمر 76 عاما، للعلاج في بريطانيا لفترة استغرقت ثلاثة أشهر عام 2017. ثم قال في وقت لاحق بعد عودته إلى نيجيريا :"لم أكن مريضا جدا على الإطلاق"، غير أنه لم يفصح عما كان يعاني منه.

ووفقا لتحقيق في صحة المعلومات أجرته وكالة فرانس برس للأنباء، فإن الشائعات بدأت أواخر العام الماضي، وانتشرت على موقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب. كما روجت مشاركات مستخدمين تلك الشائعات أكثر من 500 ألف مرة.

وكان الرئيس النيجيري السابق، جودلاك جوناثان، من أكثر الأشخاص الذين رصدت التحقيقات ترويجه للشائعات.

وأضافت الوكالة أن نامدي كانو، زعيم مجموعة "شعب بيافرا الأصلي"، أيضا كان من بين أولئك الذين أشعلوا الشائعات.

وفي إحدى المرات نشر كانو صورتين لبوهاري، واحدة منها معكوسة الاتجاه، زعم من خلالها أن الزعيم النيجيري، الذي يكتب بيده اليمنى، يظهر في الصورة يكتب باليد اليسرى، "كدليل" على استبدله بشخص آخر.

كما استعان من يروجون هذه الشائعات بمشهد من فيلم "فيس أوف" إنتاج عام 1997 للحديث عن احتمال زرع وجه بوهاري المتوفى في جسد شخص آخر.

وردا على سؤال أثناء اجتماع مع مغتربين نيجيريين في بولندا، يتعلق بالشائعات، قال بوخاري إن من يروجون هذه الشائعات عن حالته الصحية "جهلاء لادين لهم".

وأضاف بو هاري، الذي كان في بولندا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ :"كثيرون كانوا يأملون وفاتي خلال مرضي. بل وصل الأمر بالبعض إلى التواصل مع نائب الرئيس على افتراض وفاتي".

وقال :"أحرجه ذلك كثيرا وبالطبع، زارني عندما كنت في لندن خلال فترة النقاهة، إنه أنا بالفعل، أؤكد لكم ذلك".

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