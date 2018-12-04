شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان " : تحرير الدولار الجمركى تأخر كثيرا..ويحد من سفه الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية خطوة مهمة بل وتأخرت كثيرا ، لافتا الى أن الفترة الماضية كانت استثناء حتى لا يشعر المواطنين بارتفاع الأسعار فى ظل صدور قرار تعويم الجنيه.

ولفت وكيل لجنه الخطة والموازنة ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "،الى أن هذه السلع التى لا تمس المواطن العادى بل تمثل رفاهيات ، كما أنه يحافظ على الصناعات المحلية وتحجيم سفه الاستيراد ، معتبرا أن المطالبة باستبعاد سلع من هذه القائمة لا داعى منها فمعظمها ترفيهية ولا تستدعى استبعادها .

وأشارت وكيل لجنه الخطة والموازنة ، إلى أن ذلك القرار يفيد بالموازنة العامة،كما أن الفترة الماضية كانت استثناء وكان لابد من صدور القرار ، مؤكدا أن اللجنة سيكون لها جلسة مع الدكتور محمد المعيط وزير المالية لدراسة تبعات ذلك القرار .

وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018 ،أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فأنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى.