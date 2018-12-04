وول ستريت جورنال: مديرة «CIA» تقدم إحاطة لمجلس الشيوخ حول مقتل خاشقجي اليوم

مصراوي - كتب - هشام عبد الخالق:
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبل، سوف تحيط قادة مجلس الشيوخ صباح الثلاثاء حول ما تعرفه الوكالة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، حسبما نقلت الصحيفة عن أفراد مطلعين على القضية لم تسمهم.
وقالت الصحيفة، إن الإفادة التي ستقدمها هاسبل تأتي بعد الانتقادات التي واجهتها إدارة ترامب من عدد من المشرعين الأسبوع الماضي، بعد فشل هاسبل في الانضمام إلى إحاطة إعلامية سابقة حول السياسة السعودية قام بها كلًا من وزيري...
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