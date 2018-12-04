مصدر لـ"أ.ف.ب": 28 ألف سوري غادروا الأردن إلى بلدهم منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين

أفاد مصدر أمني أردني في تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، بأنّ "نحو 28 ألف سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلدهم عبر معبر جابر (نصيب في الجانب السوري) منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين في 15 تشرين الأول الماضي".

وأوضح أنّ "من بين هؤلاء نحو 3400 سوريًّا مسجّلين رسميًّا كلاجئين لدى ​مفوضية شؤون اللاجئين​ التابعة للأمم المتحدة".

وكان مصدر أمني أردني أكّد للوكالة في الثاني من تشرين الثاني الماضي "عودة ستة آلاف سوري بينهم 517 لاجئًا إلى بلدهم".

ويستضيف ​الأردن​ نحو 650 ألف نازح سوري مسجلين لدى ​الأمم المتحدة​، فيما تقدّر عمان عدد الّذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في ​سوريا​ بنحو 1,3 مليون سوري.