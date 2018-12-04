الديلي تلغراف:أوكرانيا تحشد قواتها على الحدود مع روسيا خوفا من الغزو

أشارت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في مقال بعنوان "أوكرانيا تحشد قواتها على الحدود مع روسيا خوفا من الغزو"، إلى ان "القيادة العسكرية الاوكرانية بدأت في استدعاء الاحتياطي العسكري وحشد قواتها على الحدود المشتركة مع روسيا مشيرة إلى وجود دلائل عدة على عزم موسكو غزو أراضيها".

وأضاف أن "الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​ أعلن الأحكام العرفية الأسبوع المنصرم في 10 مناطق مجاورة للحدود الروسية ثم اعلن التحركات العسكرية للجيش الاوكراني الإثنين فيما قال إنه "رد فعل على الزيادة الكبيرة في أعداد الحشود العسكرية الروسية على الحدود المشتركة مع أوكرانيا وفي إقليم القرم المحتل".

وأشارت إلى أن بوروشينكو كان قد أكد في حديث له قبل ذلك بيوم واحد أن روسيا تسعى لاحتلال ميناء ماريوبول الاستراتيجي وخلق شريط بري يصل أراضيها بشبه جزيرة القرم. وأضافت أن "المتحدث باسم الرئيس الروسي وصف ما قاله الرئيس الاوكراني "بالهراء" وأضاف أن بوروشينكو يسعى لإضفاء طابع من التوتر على الأجواء السياسية قبيل ​الانتخابات الرئاسية​ في ​اوكرانيا​ بعد 3 أشهر".