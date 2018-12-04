وول ستريت جورنال: حاملة الطائرات جون سي ستينيس تدخل الخليج قريبا

ذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" نقلا عن مصادر في ​وزارة الدفاع الأميركية​ اعلنها ان مجموعة من السفن الحربية الأميركية ستدخل إلى ​الخليج​ في الأيام القليلة المقبلة، موضحة ان "الهدف من دخول مجموعة القطع ​البحرية الأميركية​ إلى المنطقة عرض القوة ل​إيران​".

والقطع البحرية الأميركية التي ستدخل الخليج في نهاية الأسبوع الحالي هي حاملة الطائرات "جون سي. ستينيس" وعدد من السفن الأخرى.