وول ستريت جورنال: حاملة الطائرات جون سي ستينيس تدخل الخليج قريبا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية اعلنها ان مجموعة من السفن الحربية الأميركية ستدخل إلى الخليج في الأيام القليلة المقبلة، موضحة ان "الهدف من دخول مجموعة القطع البحرية الأميركية إلى المنطقة عرض القوة لإيران".
والقطع البحرية الأميركية التي ستدخل الخليج في نهاية الأسبوع الحالي هي حاملة الطائرات "جون سي. ستينيس" وعدد من السفن الأخرى.
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