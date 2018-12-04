جثمان جورج بوش يسجّى في الكابيتول بواشنطن

سُجّي جثمان جورج هيربرت ووكر بوش، الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة، في ​الكابيتول​ ب​واشنطن​، ملفوفا بالعلم الأميركي، استعدادا لحفل تكريم وطني رسمي.

وفي هذا المكان كان ​جورج بوش​ الأب، الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 94 عاما، قد بدأ حياته السياسية الطويلة.

وسيتم تكريم بوش لمدة أربعة أيام في واشنطن وفي ​تكساس​ حيث سيُدفن الخميس.