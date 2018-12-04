جثمان جورج بوش يسجّى في الكابيتول بواشنطن

سُجّي جثمان جورج هيربرت ووكر بوش، الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة، في الكابيتول بواشنطن، ملفوفا بالعلم الأميركي، استعدادا لحفل تكريم وطني رسمي.
وفي هذا المكان كان جورج بوش الأب، الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 94 عاما، قد بدأ حياته السياسية الطويلة.
وسيتم تكريم بوش لمدة أربعة أيام في واشنطن وفي تكساس حيث سيُدفن الخميس.
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