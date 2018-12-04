علوش: منظومة الدولة ضعيفة وتتلقى الضربات

اشار القيادي في تيار المستقبل النائب السابق ​مصطفى علوش​ إلى أن "الحالة الشاذة في ​لبنان​ هي وجود الميليشيات، ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ او منظومة الدولة هي اليوم منظومة ضعيفة وهي تتلقى الضربات، لذلك ستكون ردة فعلها طبيعية ان دافعت عن نفسها، ولكن نرى ان ​حزب الله​ يهب دائماً بحماية الشذوذ".

وشدد علوش في حديث إذاعي على أن "الحريري باق على رأس الحكومة وتوقعات الوزير السابق ​وئام وهاب​ لا تغير الوضع، ولا اعتقد ان الحكومة ستتغير بهذه الحادثة".