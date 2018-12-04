علوش: منظومة الدولة ضعيفة وتتلقى الضربات

اشار القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش إلى أن "الحالة الشاذة في لبنان هي وجود الميليشيات، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري او منظومة الدولة هي اليوم منظومة ضعيفة وهي تتلقى الضربات، لذلك ستكون ردة فعلها طبيعية ان دافعت عن نفسها، ولكن نرى ان حزب الله يهب دائماً بحماية الشذوذ".
وشدد علوش في حديث إذاعي على أن "الحريري باق على رأس الحكومة وتوقعات الوزير السابق وئام وهاب لا تغير الوضع، ولا اعتقد ان الحكومة ستتغير بهذه الحادثة".
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