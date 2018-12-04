الإندبندنت: قيادات داعش في مرمى النيران مع تقلص نفوذه

أشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في مقال حول مصير قيادات ​تنظيم داعش​ بعد التراجع الملحوظ للمساحات التي يسيطر عليها التنظيم، إلى ان "هذا التراجع الحاد في مناطق سيطرة عناصر التنظيم هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى اعتقال وقتل أعداد متزايدة من قيادات التنظيم في الفترة الأخيرة"، موضحة ان "التنظيم فقد الكثير من المناطق الآمنة والمنازل التي كان قد أعدها ليلجأ إليها قادته في حال تأزمت الأمور وبالتالي أصبح هؤلاء القادة لايجدون أي مكان للاختباء وبقوا في العراء بحيث أمكن الوصول إليهم بسهولة".

وأضافت أن "التنظيم في أقوى حالاته سيطر على مساحات واسعة من الأراضي بين العراق وسوريا وعلى مساحة تضاهي مساحة ​المملكة المتحدة​ لكنه الآن تراجع بشكل كبير بحيث لم يعد يسيطر إلا على عدة قرى على ساحل ​نهر الفرات​ في محافظة ​دير الزور​".

وأشارت إلى أن القوات التي شكلتها ​الولايات المتحدة​ وتدعمها في سوريا أعلنت مؤخرا أنها قتلت أبو العمرين أحد قياديي التنظيم مع عدد من معاونيه في غارة في منطقة صحراوية قريبة من دير الزور.