المعلوف ناشد الحريري الإجتماع بالنواب السنة المستقلين: سنكون يدا واحدة مع عون وحزب الله لمكافحة الفساد

ناشد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​سيزار المعلوف​، رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ "الإسراع في تشكيل الحكومة لأنّ الوضع الإقتصادي والناس ما عادوا يتحمّلون"، معربًا عن أمله أن "تكون هناك حكومة قبل الأعياد".

ولفت في حديث تلفزيوني إلى أنّ ""حزب ‏القوات ال​لبنان​ية" قدّم التنازلات اللازمة لتشكيل الحكومة، وكذلك فعل الحريري، ولكن يبدو أنّ هناك قوى لا تريد تقديم ‏التنازلات"، مركّزًا على أنّ "اتكالي على الحريري رجل الدولة والمؤسسات، ورئيس الجمهورية الّذي هو "بي الكل". نأمل أن يجلس الرئيس والحريري معًا ويتوصّلا إلى حل".

وأكّد المعلوف أنّ "هناك حكومة قريبة إن لم تكن قبل الأعياد، فبعدها بفترة قصيرة"، منوّهًا إلى أنّ "نيّة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ تصبّ في مصلحة كلّ لبنان، وكلّ من ينكبّ بهدف تشكيل الحكومة، نضع يدنا بيده".

وأعلن "أنّني قلبًا وقالبًا مع الحريري، ظالمًا كان أم مظلومًا"، موضحًأ أنّه "يحقّ للحريري القول إنّه لا يريد إعطاء وزير لـ"النواب السنة المستقلين" ولكنّه كان ظالمًا عندما رفض الإجتماع معهم، وأناشده أن يجتمع معهم".

ورأى أنّ "​الشعب اللبناني​ "قرف" من هذه الدولة، الّتي هي في الحقيقة مزرعة. لا بيئة ولا مياه ولا كهرباء والديون متراكمة"، مشيرًا إلى "أنّنا نأمل أنّ لا تذهب الـ11 مليار كما ذهبت الـ11 مليار قبلها نتيجة السرقة"، منوّهًا إلى أنّ "​سلسلة الرتب والرواتب​ كانت هدية للناخبين، وصدرت بقانون ولا يمكن المسّ بها".

وكشف المعلوف "أنّنا ككتلة، سنكون يدًا واحدة مع الرئيس عون و"​حزب الله​" ل​مكافحة الفساد​. سنضع يدنا بيده بغضّ النظر عن الاختلافات السياسية".