مصدر بالمستقبل للجمهورية: المسؤولية بأحداث الجاهلية تقع على السلاح المتفلت 

إعتبر مصدر رفيع في تيار المستقبل لصحيفة الجمهورية أن "التهويل على اللبنانيين بممارسة التدخّل لمنع وقوع حرب اهلية، هو تهويل في غير مكانه، هدفه التغطية على اساس الجرم الذي ارتكبه الوزير السابق وئام وهاب بالتعدّي على الكرامات، وكذلك التغطية على جرم العصيان وتصدّي السلاح غير الشرعي للقوى الامنية الشرعية، ما تسبب بمقتل الشاب المرحوم محمد بو ذياب".
وراى المصدر إنّ "المسؤولية اولاً واخيراً تقع على السلاح المتفلت والخارجين على القانون، وليس على القوى الامنية التي كانت على اعلى درجات التحلّي بالمسؤولية وضبط النفس".
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