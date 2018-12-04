مصدر بالمستقبل للجمهورية: المسؤولية بأحداث الجاهلية تقع على السلاح المتفلت 

إعتبر مصدر رفيع في ​تيار المستقبل​ ل​صحيفة الجمهورية​ أن "التهويل على اللبنانيين بممارسة التدخّل لمنع وقوع حرب اهلية، هو تهويل في غير مكانه، هدفه التغطية على اساس الجرم الذي ارتكبه الوزير السابق ​وئام وهاب​ بالتعدّي على الكرامات، وكذلك التغطية على جرم العصيان وتصدّي ​السلاح​ غير الشرعي للقوى الامنية الشرعية، ما تسبب بمقتل الشاب المرحوم محمد بو ذياب".

وراى المصدر إنّ "المسؤولية اولاً واخيراً تقع على السلاح المتفلت والخارجين على القانون، وليس على ​القوى الامنية​ التي كانت على اعلى درجات التحلّي بالمسؤولية وضبط النفس".