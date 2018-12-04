وفد من حزب الله يقدم واجب العزاء في الجاهلية بمحمد بوذياب مرافق وهاب

قدم وفد من ​حزب الله​ واجب العزاء في ​الجاهلية​ بمحمد بو ذياب مرافق رئيس ​حزب التوحيد​ اللبناني الوزير السابق ​وئام وهاب​ برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله ​محمود قماطي​.

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