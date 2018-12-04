التحكم المروري للنشرة: حركة السير كثيفة على جميع مداخل بيروت

أفادت غرفة ​​التحكم المروري​ للنشرة ان ​"حركة السير​ كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من نفق ​نهر الكلب​ وصولا إلى ​جل الديب​​، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور​ كثيفة من ​ خلدة وصولا الى انفاق ​المطار، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من كواع ​عاريا​ وصولا حتى الجمهور ، وفي داخل العاصمة الحركة كثيفة من ​الكولا​ الى ​المدينة الرياضية. وعلى اوتوستراد ​الياس الهراوي​ باتجاه ​الاشرفية.

من جهة اخرى، سجلت الغرفة خلال الـ24 ساعة الماضية، سقوط قتلين و 34 جريحا نتيجة 26 حادث سير​، وتم ضبط 896 مخالفة ​سرعة زائدة​.