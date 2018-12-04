أفادت غرفة التحكم المروري للنشرة ان "حركة السير كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من نفق نهر الكلب وصولا إلى جل الديب، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور كثيفة من خلدة وصولا الى انفاق المطار، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من كواع عاريا وصولا حتى الجمهور ، وفي داخل العاصمة الحركة كثيفة من الكولا الى المدينة الرياضية. وعلى اوتوستراد الياس الهراوي باتجاه الاشرفية.
من جهة اخرى، سجلت الغرفة خلال الـ24 ساعة الماضية، سقوط قتلين و 34 جريحا نتيجة 26 حادث سير، وتم ضبط 896 مخالفة سرعة زائدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن التحكم المروري للنشرة: حركة السير كثيفة على جميع مداخل بيروت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .