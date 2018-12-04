الجيش الإسرائيلي يطلق حملة لكشف وإحباط أنفاق هجومية لحزب الله على الحدود

أعلن المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ افيخاي ادرعي أن " الجيش الإسرائيلي أطلق حملة درع ​الشمال​ لكشف وإحباط أنفاق هجومية تابعة ل​حزب الله​ على الحدود الشمالية".

وكشف أدرعي أن "حملة درع الشمال التي أطلقها الجيش بقيادة المنطقة الشمالية وبمشاركة هيئة الاستخبارات وسلاح الهندسة وإدارة تطوير وسائل قتالية تهدف الى إحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها الى داخل أراضينا"، مشيرا الى انه "منذ العام ٢٠١٤ ينشط في الجيش الاسرائيلي طاقم خاص الذي يقود منذ ذلك الحين التعامل العملياتي والتكنولوجي والاستخباري في قضية الأنفاق في الجبهة الشمالية ولقد تمكن الطاقم من تطوير خبرة وقدرات واسعة عن مشروع الأنفاق_الهجومية التابع لحزب الله".

وأوضح أدرعي أنه "جاء كشف حفر أنفاق حزب الله قبل ان تشكل تهديدًا فوريًا لمواطني إسرائيل ويعتبر خرقًا فادحًا للسيادة الإسرائيلية كما ويشكل دليلًا أخر للخروقات الخطيرة التي يرتكبها حزب الله متجاهلًا قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار ١٧٠١"، مضيفا :"الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية كل ما يجري داخل الأراضي اللبنانية من الخط الأزرق شمالًا"، مؤكدا ان "حزب الله يقوم بحفر هذه الأنفاق من المناطق المبنية داخل القرى في جنوب لبنان وبذلك يمس بدولة لبنان ويخاطر بالمواطنين اللبنانيين".