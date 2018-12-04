جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يرتكب خروقات ويتجاهل قرارات الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة درع الشمال، التي تهدف إلى كشف وإحباط أنفاق إرهابية هجومية تابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية على الحدود الشمالية، حسبما أعلن أفيخاي أدرعي، المُتحدث باسم جيش الاحتلال.

قال أدرعي، عبر حسابه على موقع تويتر، إن حملة "درع الشمال" التي أطلقتها قيادة المنطقة الشمالية بالجيش تأتي بمشاركة هيئة الاستخبارات وسلاح الهندسة وإدارة تطوير وسائل قتالية.

وأوضح أردعي أن جيش الاحتلال سيعمل من داخل الأراضي الإسرائيلية ولن يعمل من الأراضي اللبنانية.

وحمّل المسؤول الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولة كل ما يجرى داخل أراضيها، موضحًا أن حزب الله يقوم بحفر هذه الأنفاق من المناطق المبنية داخل القرى في جنوب لبنان، وبذلك يمس بدولة لبنان ويخاطر بالمواطنين اللبنانيين.

ولفت أردعي إلى أنه جرى الكشف عن حفر أنفاق حزب الله قبل أن تشكل تهديدًا فوريًا لمواطني دولة الاحتلال، واعتبر ذلك خرقًا فادحًا للسيادة الإسرائيلية.

وتابع:" كما ويشكل دليلًا أخر للخروقات الخطيرة التي يرتكبها حزب الله متجاهلًا قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار ١٧٠١".

يُذكر أن قرار 1701 يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان. ويطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته وإسرائيل الوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.