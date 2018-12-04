"مي" تطلب الخلع بعد شهر من الزواج: "حماتي بتشغلني خدامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

تقدمت "مي ط."، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، ضد زوجها بعد شهر واحد من الزواج، مبررة أنه طلب منها السفر معه للخارج، على عكس ما تم الاتفاق عليه بينهما، بحسب صحيفة الدعوى.

وقالت "مي" 25 سنة، مدرسة، إنها تزوجت منذ شهر واحد، من "عمر ع." 28 سنة، يعمل في شركة عقارات بالخارج، بعد قصة حب شهدها الأهل والأصدقاء، "لكن زوجي فاجأني بعد الزواج بطلب السفر معه للخارج".

تابعت الزوجة: "قبل الزواج اتفق مع والدي، على البقاء في منزل والدي أثناء فترة سفره للخارج ولحين عودته، ولكنه خالف اتفاقه وقال لي رتبت لسفرك معايا".

وأضافت الزوجة: "بعد عودتنا من شهر العسل صارحني زوجي بأنه رتَّبَ لسفري معه، مؤكدًا أنه لا مبرر لأن يقيم بمفرده خاصة وأنه متزوج، وأنه يحتاج للونس في الغربة، وللمساعدة أيضًا في مصاريف البيت من خلال عملي كمدرسة، فرفضت لأني لا أحب الغربة".

واستكملت "مي": "تدخل والدي لحل المشكلة، فموعد سفر زوجي اقترب، واقتنع أن يسافر بمفرده، ولكن بشرط أن أقيم مع والدته، وكأنه يعاقبني فوافقت رغم أن معاملة والدته صعبه للغاية، ولن أشعر بالراحة معها".

وأشارت الزوجة: "سافر زوجي وجلست مع حماتي لأرضي زوجي والحفاظ على حبنا، وبدأت حماتي تعاملني كخادمة لأولاد ابنتها، خاصة وأن ابنتها مطلقة وتقيم معها في المنزل، كما منعتني من الذهاب إلى العمل"، وطلبت مني أن أذاكر لأولاد ابنتها، وعندما شكوت لزوجي كان رده، أني بتتحججي عشان تعيشي عند أهلك".

اختتمت: "عندما سبتني حماتي بألفاظ خارجة تركت لها المنزل وذهبت إلى أسرتي"، وأقامت الزوجة دعوى خلع حملت رقم 2687 لسنة 2018، ولا تزال الدعوى مستمرة ولم يتم الفصل فيها.

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