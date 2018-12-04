الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365) - سكاي نيوز عربية:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، قال إنها تستهدف كشف وإحباط أنفاق تحفرها قوات "حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على الحملة اسم "درع الشمال" ويقودها طاقم خاص ومشترك لهيئة المخابرات والقيادة الشمالية، وسلاح الهندسة وإدارة تطوير الوسائل القتالية.، حسبما قالت "سكاي نيوز عربية".

وذكر جيش الاحتلال، في بيان له أن الطاقم تمكن من تطوير خبرة وقدرات واسعة عن مشروع الأنفاق الهجومية التابعة لحزب الله.