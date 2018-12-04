مستوطنون يهود يشعلون شمعدان عيد "الأنوار" على عتبات الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

أشعل عدد من المستوطنين، شموع شمعدان "عيد الحانوكاة اليهودي" أو "الأنوار" عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك مساء أمس الاثنين.

وقالت مصادر فلسطينية إن جماعات الهيكل المزعوم نشرت تسجيلًا مصورًا لمجموعة من نشطائها ومؤيديها وهم يشعلون شموع شمعدان "عيد الأنوار" ويرقصون ويؤدون طقوسهم الدينية ويشربون الخمر وينشدون للهكيل المزعوم، على أعتاب المسجد الأقصى، وبالتحديد في ساحة الغزالي باب الأسباط.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم الأيام الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها، لتنظيم اقتحامات جماعية يومية للأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، وتنظيم مسيرات على أبوابه على مدار الساعة، خلال أيام عيد الأنوار اليهودي.​