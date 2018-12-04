بالصور- الإسكندرية تحت رحمة الأمطار.. والبرق يضيء سماء المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير- حازم جودة:

رسم وميض البرق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء صورًا جماليةً في سماء الإسكندرية، على هامش موجة طقس سيء تتعرض لها المحافظة بالتزامن مع نوة "قاسم" التي تعد من أعنف النوات التي تضرب الثغر.

وسجلت عدسة "الخليج 365" لقطات مختلفة لوميض البرق في سماء الإسكندرية باتجاه البحر، فيما استمر هطول الأمطار الغزيرة على طول سواحل المحافظة، ما تسبب في تراكم كميات كبيرة من المياه في الشوارع.

وضربت نوة "قاسم" سواحل الإسكندرية منذ أمس الاثنين، صاحبها هطول أمطار شديدة ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة، من المتوقع أن تمتد لنحو 4 أيام

وتسببت أمطار النوة التي بلغت ذروتها أمس، واستمرت لساعات متصلة في غرق عدد كبير من الشوارع، رغم الاستعدادات المتواصلة على مدار الأيام الماضية.

وتلقت غرف عمليات المحافظة والأحياء والصرف الصحي بلاغات عديدة من المواطنين، تفيد بتراكم مياه الأمطار بشوارع المدينة، ما أدى لشلل مروري.

وتحولت شوارع المدينة الساحلية ومنها الأندلس وسبورتنج وكوبري محرم بك وقناة السويس بحي وسط، وشوارع أحياء العامرية والعجمي ومناطق عدة إلى بحيرات، واشتكى قاطنيها من انسداد شنايش تصريف مياه الأمطار.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء وجميع الأجهزة المعنية بنحو 95 سيارة "نافوري" وبدالات وفرق الطوارئ للشوارع بجميع أنحاء المحافظة، لشفط مياه الأمطار.