إحباط تهريب (65) كيلو ذهب داخل شحنة لحوم

أحبطت الشرطة محاولة تهريب (65) كيلو جراماً ذهب إلى مصر ، وألقت الشرطة القبض على سائق شاحنة مصري بالقرب من معبر وادي حلفا ، وهو يحاول تهريب الذهب وسط لحوم سودانية ، وذلك عندما قام المتهم بتفريغ الشحنة بالخرطوم وعقب ذلك قام بدس الذهب بطريقة احترافيه داخل اللحوم ، ألا أن يقظة وفطنة رجال شرطة التهريب كشفت المحاولة وألقت القبض على المتهم .
وفي السياق أعلن وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن ، فريق شرطة عوض النيل ضحية ، العزم على تنفيذ نحو (40) توصية توصلت إليها لجنة مكافحة تهريب الذهب ، لافتاً إلى التوصيات شملت تحديث أجهزة الفحص في المطارات والمنافذ ، لمحاصرة تهريب الذهب ، وقال ضحية بحسب صحيفة آخر لحظة عقب اجتماع اللجنة بعد إعادة تشكيلها ، تم القرار بإعادة ترتيب وتنظيم وتحديث أجهزة الفحص في المداخل والمنافذ البرية والبحرية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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