أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018م

صحيفة الصدى :

مجلس المريخ يفاجئ بكري المدينة ويبعده من رحلة الجزائر

إجتماع عاصف للمجلس الأحمر ينتهي بالاطاحة بعبد الصمد من أمانة المال

مجلس المريخ يطيح عبدالصمد من أمانة المال والعميد يرفض تولي المنصب

ورشة النظام الأساسي لنادي المريخ اليوم

الملاريا تداهم الجس وتبعده من مباراة اليوغندي

المريخ يؤدي مرانه الرئيسي لفايبرز صباح أمس وسط روح معنوية عالية

سومانا إلى الجزائر

صحيفة قوون :

الهلال مولع نار لمعركة زنزبار

المريخ يطيح بعبد الصمد من أمانة المال

صحيفة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

– مامون بشاره ” يقود التفاوض لتمكين قناة الهلال من استقبال شارة البث

-تلفزيون “عزام” ينقل نزال زنزبار

-الهلال” يحول المران الختامى لملعب الجامعه ..الزعفورى يرسم الاسترايجيه ..خال ابوعاقله يحفزه بالجزيره ..والجوهرة تكشف توليفة المعركة الافريقيه

-الزنزبارى يعلن الطوارئ ..مدرب الجيش يتابع تدريب الازرق من داخل الاستاد ..ويواصل التحدى ..سنقاتل حتى آخر رمق

-الازرق” يراقب مواجهة رداس لمعرفة المنافس القارى المحتمل

-مجلس المريخ يفجر المفاجآت يبعد عبد الصمد من امانة المال ويحوله للتحقيق

-الامطار تتوقف عن الهطول .الهلال يتدرب تحت سماء صافيه فى زنزبار

-الهلال” يزيد طول ملعب الجوهره ١٠ امتار

-خلال المناورة الرئيسيه للهلال بزنزبار الزعفورى يرسم تكتيك المعركة الافريقيه ..الاجتماغ التقليدى ينعقد صباح اليوم .ديارا يحدد مواعيد العودة للخرطوم .

صحيفة المشاهد :

الهلال يجري مرانا تكتيكياً على ملعب عمان مسرح مواجهة الاربعاء

فضائية (عزام) التنزاني تنقل لقاء الجيش والهلال وتمتلك حق رفع الشارة

هارون يبدأ المفاوضات ويقترب من الاتفاق على نقل المباراة على قناة الهلال

حضور مهيب من قيادات الجالية السودانية بزنزبار في مران الهلال

الهلال يختتم التحضيرات عصر اليوم بـ(سومت يونيفيرستي)

انعقاد الاجتماع الفني للقاء الجيش والهلال بقاعة (vip) بملعب عمان

بالصور.. بعثة الهلال تستمتع بالاجواء وتنعم بالراحة على شاطئ المحيط

تعديل مساحة ملعب الهلال بناءً على توجيهات الكاردينال

مرابط الهلال يتدرب بالجوهرة الزرقاء تحت انظار خالد النقر

تاركو للطيران تقدم تذكرة هدية لمشجع مريخي تنقله الى يوغندا.. !!

المريخ يجري المناورة الرئيسية للافاعي اليوغندية

الاتحاد العام يمد فترة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺣﺘﻰ ‏( 10 ‏) ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

الأولمبي يتدرب بالأكاديمية ويواجه توتي صباحاً بتدشين الاعداد للكيني

لجنة المسابقات تطلب قوائم اللاعبين دون (21) سنة

الاهلي شندي يؤدي مرانا ساخنا بالكنغو ويختتم تحضيراته اليوم

مجلس المريخ يطيح بعبد الصمد من أمانة المال ويكلف نائبه عبد الرحيم

الاتحاد العام يبعد لجان التدريب والتحكيم والمرأة من الجمعية الانتخابية لاتحاد الخرطوم

الكرواتي لوكا مودريتش يتوج رسميًا بجائزة الكرة الذهبي.

صحيفة الزعيم :

إنهيار الوفاق

ود الشيخ زاهد في الاستمرارية عقب قرار إعفاء أمين المال. ….عبدالرحيم يعتذر عن التكليف

الكندو يطالب بالهدوء وتهيئة الأجواء لفريق الكرة. ….أمير كمال قمة الجاهزية للموقعة الأفريقية.

الاخبار المحلية :

* الهلال يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة بطل زنزبار

* الهلال يتدرب امس تحت سماء صافية .. وتنافس قوي على الدخول لتشكيلة الزعفوري

* الهلال يحول المران الختامي لملعب الجامعة

* الزعفوري يرسم الاسترايجية لمواجهة الجيش

* ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻬﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺰﻧﺰﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻥ ﺍﻟﻬﻼﻝ

* الاجتماع التقليدي لمباراة الهلال والجيش ينعقد صباح اليوم

* بدء التعديل في مساحة ملعب الهلال بزيادة 10 امتار

* مرابط الهلال يتدرب بالجوهرة الزرقاء بقيادة بشة ودراج وأمبدة وجينارو

* قناة الهلال تقترب من الاتفاق لنقل مباراة الغد وتلفزيون عزام ينقل النزال

* الزنزباري يعلن الطوارئ ويحفز جماهيره على حضور المباراة

* مدرب الفريق الزنزباري يتابع تدريب الازرق من داخل الاستاد

* مدرب الفريق الزنزباري يواصل التحدي ويقول : سنقاتل حتى آخر رمق

* الزعفوري: الهلال لم يتأهل .. ومباراة زنزبار صعبة

* الزعفوري: لا خوف علي الهلال من النجيل الصناعي والامطار

* الشغيل: سنقاتل بقوة للخروج بنتيجة ايجابية

* الشغيل: الاستهتار ممنوع في زنزبار .. ونخطط للذهاب بعيداً في الابطال

* الاتحاد السوداني يقرر مد توفيق أوضاع الأجانب حتى (10) ديسمبر

* الاتحاد السوداني يطلب كشوفات فئتي الشباب والناشئين

* المسابقات تطلب قوائم اللاعبين دون (21) سنة

* الأولمبي يتدرب بالأكاديمية استعداداً لمواجهة المنتخب الكيني

* الأولمبي يواجه توتي صباح الْيَوْم في نادي الأسرة

* الاتحاد العام يبعد لجان التدريب والتحكيم والمرأة من الجمعية الانتخابية لاتحاد الخرطوم

* مجلس المريخ يبعد عبد الصمد من امانة المال ويحوله لجنة تحقيق

* ﺍﻻﻫﻠﻲ ﺷﻨﺪﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺮﺍﻧﺎ ﺳﺎﺧﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﻨﻐﻮ ﻭﻳﺨﺘﺘﻢ ﺗﺤﻀﻴﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ

* الأهلي مروي يستعد لمواجهة الموردة بوديتين

* تحديد موعد انتخابات كسلا التكميلية

* طه فكي يلتقي بالبروف شداد ويؤكد ترشحه لرئاسة اتحاد بورتسودان

* جماهير دنقلا تحتج على اسعار التذاكر

* استقالات جماعية لمجلس إدارة الشمالية الدامر

الــعنــاويـــــن الــعــالميـــــة :

* مودريتش يتوج رسميًا بجائزة الكرة الذهبية

* مبابي يتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب في 2018

* نابولي يقلص الفجوة مع يوفنتوس بفوز صعب على أتالانتا

* ليفانتي يعود لدرب الانتصارات في الدوري الإسباني

* ليفركوزن يتعادل مع نورنبرج وسط احتجاجات واسعة

* سبورتنج لشبونة يخطف وصافة الدوري البرتغالي

* قاسم باشا يتعادل مع فنربخشة بالدوري التركي

* قرعة كأس إنجلترا تضع ليفربول في مواجهة صعبة

* قرعة كأس إنجلترا : وولفرهامبتون ضد ليفربول .. السيتي ضد روثرهام

* قرعة كأس إنجلترا : تشيلسي ضد نوتنجهام .. (الفائز من سوليهل وبلاكبول) ضد آرسنال

* قرعة كأس إنجلترا : اليونايتد ضد ريدينج .. (الفائز من ترينمير وساوثبورت) ضد توتنهام

* الاتحاد الإنجليزي يتهم كلوب بسوء السلوك ..ويوجه اتهاما لآرسنال وتوتنهام

* الهولندي سيليسن حارس مرمى برشلونة بشارك في المران بشكل طبيعي

* بايرن ميونخ يطمئن جماهيره على ريبيري وكيميتش

* رئيس يويفا يرفض تنظيم المونديال في إسبانيا والمغرب

* راموس يواصل التعافي من إصابة بالكتف

* رودريجيز يلمح بالرحيل عن بايرن ميونخ

* رسميًا.. تطبيق تقنية الفيديو بثمن نهائي دوري الأبطال

* استبعاد سيراليون من تصفيات بطولة أمم أفريقيا

* برشلونة يُمهل أومتيتي قبل استقدام مدافع جديد

* ميسي يحقق أسوأ مركز في سباق الكرة الذهبية منذ 12 عاما

* ريال مدريد يعادل رقم برشلونة في صراع الكرة الذهبية

* وفاة رئيس برشلونة السابق “جوزيه لويس نونيز”

* صلاح يفوز بجائزة جماهيرية إنجليزية

* مودريتش: تغيير مركزي ساعدني على التطور

* بيريز: ريال مدريد يرتبط بقصة حب مع الكرة الذهبية

* ديشامب: ثلاثي فرنسا الأجدر بجائزة الكرة الذهبية

* مبابي: هدفي القادم الفوز بكل شيء

* أنشيلوتي: لن نهاجم دائمًا

* ميليك: نؤمن بأنفسنا أمام ليفربول

* مورينيو: المركز الرابع سيكون معجزة

* مدرب ريفر بليت: اتحاد أمريكا الجنوبية سرق الجماهير

* أليجري يتفوق على ساري.. ويوفنتوس الأفضل بالموسم الماضي

* أليسون أفضل حارس بالدوري الإيطالي

* جريزمان: أتمنى أن أكون مكان مودريتش قريبا

* العين يهزم الوصل ..والشارقة يعبر الوحدة ويتمسك بصدارة الدوري الاماراتي

* الكويت يتعثر أمام الشباب.. والتضامن يخطف التعادل من كاظمة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)