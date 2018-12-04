أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة مصادر * شيكان تقر هيكلة جديدة تطيح بـ (600) موظفاً صحيفة الصيحة * رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان: أوامر التأسيس قيدت وكبلت هيئات الإعلام الحكومية * تعليق عمليات الولادة القيصرية بمستشفى القضارف لانعدام التعقيم والقفازات والشاش صحيفة المجهر * الرئيس يوجه باستبدال الأوراق النقدية التالفة من تجار سوق أم درمان * منظمة سند: ولادة (450) طفلاً بصحة جيدة .. من والدين مصابين بالإيدز صحيفة التيار * كارثة سوق أم درمان تحاصر وزير الداخلية * تسرب واستقالات وسط منسوبي الشرطة بسبب ضعف الرواتب * المهدي: متغيرات العصر تسمح بالتساوي في الميراث * أزمة الخبز تعود مجدداً إلى العاصمة صحيفة آخر لحظة * الإمارات تطالب السودان بتسليم سيدة أعمال * الوطني: صفوف الخبز والبنزين لن تكسرنا * ضابط برتبة رفيعة يتهجم على أسرة بالعمارات صحيفة السوداني * البشير يوجه باستبدال الأوراق النقدية التالفة لتجار سوق أم درمان * محمد خير الزبير: المركزي سيواصل تصدير الذهب * المحكمة تستجوب سيدة أعمال مطلوبة دولياً.. * السوداني تحصل على آخر إحصائية لحريق أم درمان صحيفة الإنتباهة * موجة استقالات وتسرب من الشرطة * ارتفاع وتيرة سرقة حقائب المغتربين في مطار الخرطوم * عرض طائرة الرئيس المكسيكي للبيع .. * رئيس نيجيريا ينفي موته وأن سودانياً شبيهاً به حل مكانه صحيفة الدار * بنك السودان: استبدال الأوراق النقدية التالفة لمتضرري حريق سوق أم درمان * القبض على اللص المتهم بقتل الشاب أمجد بالخرطوم * الاستئناف تطلب ملف محاكمة المتهمة بقتل زوجها باواي ودفنه * خبر حزين: وفاة إثنين من ضحايا مناسبة زواج الصالحة المحترقين الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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