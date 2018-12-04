استشهاد شاب بمواجهات في طولكرم

الخليج 365 | فريق التحرير
قتلت قوات الاحتلال شابًا خلال مواجهات اندلعت في طولكرم فجر الثلاثاء.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب محمد حسام حبالي (22 عامًا) بعد إصابته برصاصة في الرأس من مسافة قريبة، خلال المواجهات التي اندلعت في الحي الغربي من المدينة، بحدود الساعة الثانية فجرًا، واستمرت لأكثر من ساعة.
وأضافت المصادر أن جثمان الشهيد سيُشيع ظهر اليوم من مخيم طولكرم.
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