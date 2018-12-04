كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال يعلن بدء عملية "الدرع الشمالي" على الحدود مع لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة "درع الشمال" لكشف وإحباط أنفاق قال إن "حزب الله" حفرها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي أن الحملة، التي أطلقها بقيادة المنطقة الشمالية وبمشاركة هيئة الاستخبارات وسلاح الهندسة وإدارة تطوير الوسائل القتالية، تهدف إلى تدمير الأنفاق الهجومية الممتدة داخل إسرائيل.

واتهم الجيش "حزب الله" بالوقوف وراء حفر الأنفاق، مشيرا إلى أن ذلك كان بدعم وتمويل من إيران.

وأضاف في بيان أنه منذ العام 2014 يعمل طاقم خاص ومشترك لهيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية، في قضية الأنفاق في الجبهة الشمالية.

وقال أن الجيش الإسرائيلي تمكن في السنوات الأخيرة من تطبيق خطة دفاعية خاصة في المنطقة تضمنت أعمالا لإقامة جدران وعوائق صخرية، بالإضافة إلى أعمال تجريف للأراضي.

واعتبر الجيش أن حفر الأنفاق، التي تم كشف أمرها من قبله بشكل مسبق وقبل أن تشكل تهديدا فوريا لإسرائيل، يعتبر خرقا فادحا للسيادة الإسرائيلية، متهما "حزب الله" بخرق وتجاهل قرارات الأمم المتحدة.

كما حملت إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية كل ما يجري داخل الأراضي اللبنانية بمنطقة الخط الأزرق شمالا، قائلة إن هذه الأنفاق تثبت عدم قيام الجيش اللبناني بمسؤولياته في تلك المنطقة.