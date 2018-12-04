كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إماراتي: محادثات السويد توفر فرصة حاسمة لنجاح الحل السياسي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن عمليات إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء، برهنت مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية ودعم التحالف العربي للسلام".

ولفت الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن "محادثات السويد ستوفر فرصة حاسمة للنجاح في حل سياسي باليمن".

وقال المسؤول الإماراتي: "الحل السياسي المستدام بقيادة اليمن يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لدولة مستقرة ومهمة للمنطقة، أن تتعايش مع ميليشيات غير قانونية، يقدم قرار مجلس الأمن 2216 خريطة طريق قابلة للتطبيق".