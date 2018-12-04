مجلس الشيوخ يستمع لاستنتجات الـ"سي آي إيه" بشأن مقتل خاشقجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطلع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، جينا هاسبل، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس الشيوخ حول ما تعرفه الوكالة عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال مصدران مطلعان إن هاسبل ستدلي بإفادة أمام أعضاء المجلس خلال جلسة مغلقة، وكان بعض المشرعين عبروا عن غضبهم، لعدم مشاركة هاسبل في الإفادة التي أدلى بها مسؤولون في إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمام مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال أحد المصدرين إن هاسبل ستدلي بإفادتها أمام زعماء لجان العلاقات الخارجية والقوات المسلحة والمخصصات من الجمهوريين والديمقراطيين. وأضاف أن هاسبل كانت قد أدلت بإفادتها بالفعل أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن إفادة هاسبل. كما أن الـ"سي آي إيه" لم تؤكد أو تنف أن هاسبل ستقدم إفادة.

من جهته لم يشأ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري، بوب كوركر، الدخول في تفاصيل جلسة الاستماع إلى هاسبل. لكنه أكد أن جلسة الاستماع هذه ستجرى الثلاثاء في مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن "فريقا صغيرا" من المشرعين سيشاركون فيها.

ويشير تقييم المخابرات المركزية الأميركية إلى أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أمر بقتل خاشقجي الذي كان من المنتقدين للحكومة السعودية.

وخلال إفادة الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيم ماتيس، إنه لا توجد أدلة دامغة على أن ولي عهد السعودية مسؤول عن قتل خاشقجي، وحثا أعضاء مجلس الشيوخ على عدم خفض مستوى العلاقات مع السعودية بسبب تلك الواقعة.

وقال أحد المصدرين إن هاسبل ستدلي بإفادتها أمام زعماء لجان العلاقات الخارجية والقوات المسلحة والمخصصات من الجمهوريين والديمقراطيين. وأضاف أن هاسبل كانت قد أدلت بإفادتها بالفعل أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.