السيسي يهنئ محمد بن زايد باليوم الوطني الإماراتي

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية؛ للتهنئة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أعرب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعباً المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
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