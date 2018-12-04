خالد بن سلمان: زيارة ولي العهد إلى الجزائر تعزز علاقات البلدين

أشاد الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى الجزائر.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر الشقيقة تأتي في إطار سعي السعودية لتعزيز العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، والسعي لنقلها إلى آفاق أوسع".

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان قد غادر، مساء الإثنين، الجزائر بعد زيارة رسمية استغرقت يومين.

وكان في وداع ولي العهد والوفد المرافق له في المطار الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، إلى جانب الوزراء في الحكومة الجزائرية.

وأعلنت السلطات الجزائرية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري اتفقا على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري، لتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت الحكومة الجزائرية، في بيان، عقب جلسة المباحثات التي عقدها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع أحمد أويحيى، أن المجلس الأعلى "السعودي الجزائري" هدفه تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الإرهاب والتطرف بين البلدين.