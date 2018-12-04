شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن حملة "100 مليون صحة": انعكاس لمدى اهتمام الدولة بصحة مواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تدشين المرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة لتحليل فيروس "سى"، هو انعكاس لمدى اهتمام الدولة المصرية بصحة مواطنيها، خاصة الفقراء و محدودى الدخل خاصة أن هذه الحملات يتم تدشينها مجانا.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذه الحملات تشهد إقبال كبير من قبل المواطنين خاصة أن البعض لم يلحق بالمرحلة الأولى من الحملة وبالتالى دشنت الحملة مرحلة ثانية بحيث تستهدف كل المواطنين فى كل ربوع مصر.

ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن هذه الحملة هى رسالة للعالم، بأن القطاع الصحى فى مصر تشهد تطوير كبير خلال الفترة الراهنة.

وكانت انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية فى 11 محافظة.