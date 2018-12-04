«أوبك» تصدر بيانًا حول انسحاب قطر

اليوم الجديد

أعلنت منظمة "أوبك" اليوم الإثنين أنها تسلمت خطابًا رسميًا من دولة قطر تطالب فيه بالانسحاب من المنظمة.

وأكدت المنظمة عزمها على الاستمرار في الالتزام الكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق.

وذكر بيان صادر عن المنظمة أن: "الأمين العام لأوبك محمد باركيندو استلم اليوم خطابًا من دولة قطر، يفيد بعزمها الانسحاب من عضوية المنظمة، طبقًا للمادة الثامنة من قانون أوبك، ويدخل الانسحاب في حيز التنفيذ بداية من 1 يناير المقبل".

وأضاف البيان: "أوبك ستبقى ملتزمة بالكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في...