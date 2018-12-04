بيسكوف: لا بديل للإتفاق النووي مع إيران

أعلن المتحدث باسم ​الكرملين​ ديمتري بيسكوف أن "​روسيا​ لا ترى أي بديل للاتفاق النووي ال​إيران​ي وتدعو كل الأطراف إلى الامتناع عن خطوات قد تدفع ​طهران​ إلى الانسحاب منه".

وأكد ان "روسيا شأنها شأن كل الدول من الناحية العملية تؤيد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران ولا ترى له بديلا وتدعو كل الدول إلى الامتناع عن دفع طهران إلى الانسحاب من هذا الاتفاق لما قد يكون لذلك من تداعيات سلبية ، وندين ​الولايات المتحدة​ لانسحابها من هذا الاتفاق".

وأضاف "إن قيود الولايات المتحدة ضد إيران ليست مثل عقوبات ​مجلس الأمن​ الدولي، فهي غير شرعية بموجب القانون الدولي، ومن ثم فإن هذا لا يجب أن يكون عائقا أمامنا لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي مع إيران".