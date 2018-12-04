جيفري: لا نستطيع تأكيد الهجوم الكيميائي على مدينة حلب

أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، ​جيمس جيفري​، أن ​الولايات المتحدة​ لا تستطيع تأكيد الهجوم الكيميائي على ​مدينة حلب​ السورية، وتتوقع الحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

وأوضح انه "كانت هناك حادثة واحدة في الأسبوع الماضي مع استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل إرهابيين من إدلب، وقام الروس بالقصف. وأريد أن أؤكد أننا لا نستطيع تأكيد أي استخدام كيميائي في هذا الحادث. ونحن نحاول معرفة المزيد في أقرب وقت ممكن".

هذا وفي وقت سابق، أعلن قائد شرطة حلب اللواء عصام الشلي في تصريح له، أن المجموعات الإرهابية استهدفت مساء السبت، أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في مدينة حلب ب​قذائف صاروخية​ متفجرة تحتوي غازات سامة ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين المدنيين تم إسعافها إلى مشفيي الرازي والجامعة لتقديم العلاج اللازم لهم نتيجة للمادة المخرشة التي استنشقوها جراء تلك القذائف.