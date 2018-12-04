رئيس فنزويلا يعلن انه متجه إلى روسيا في زيارة عمل

أعلن الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، أنه متجه إلى ​روسيا​ في زيارة عمل "لدعم وتعزيز علاقتنا الدبلوماسية والصداقة بين الدول الشقيقة". وأضاف مادورو، أنه من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، قائلا: "غدا سيكون لدينا اجتماع مكثف ومهم للغاية مع الرئيس فلاديمير بوتين".

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