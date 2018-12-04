الدفاع الروسية: العفو الرئاسي عن الفارين يشمل أكثر من 14.5 ألف سوري

أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ سيرغي سولوماتين، خلال مؤتمر صحفي في ​حميميم​، أن "السلطات السورية واصلت عملها على تنفيذ مرسوم الرئيس السوري ​بشار الأسد​ الصادر في 9 تشرين الأول الماضي، بشأن العفو عن أشخاص فروا من ​الخدمة العسكرية​"، مشيراً إلى أن "14522 شخصا جرى العفو عنهم بحلول يوم 2 كانون الأول، تنفيذا للمرسوم الذي يشمل ينطبق أيضا على لاجئين ومقاتلين سابقين من عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية".

وأوضح أن "خرقا واحدا لوقف إطلاق النار تم رصده في منطقة إدلب لخفض التوتر خلال الساعات الـ24 الماضية، والمسلحين قصفوا قرية خفسين بريف مدينة حماة".

ولفت سولوماتين إلى أن "المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى وقف الاستفزازات المسلحة وسلوك طريق التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".