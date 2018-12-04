البرلمان الأبخازي سيصدق اتفاق الصداقة والتعاون بين أبخازيا وسوريا في 6 كانون الأول

كشف القائم بأعمال رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الأبخازي، أستامور لوغوا، أنّ "برلمان أبخاريا يخطّط خلال جلسته يوم 6 كانون كانون الأول الحالي، للموافقة على مشروع قانون الجمهورية الأبخازية حول تصديق اتفاق التعاون بين برلمان جمهورية أبخازيا وحكومة ​سوريا​".

وكان قد وقّع الرئيس السوري ​بشار الأسد​ مع نظيره الأبخازي راؤول خادجيمبا، في 4 أيلول الماضي، معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين، كما أبرمت الدولتان اتفاقيتين، الأولى حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والعلوم والفنون والثقافة، والثانية في مجال تسهيل وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.