الأعور: تعزية جنبلاط من بعيد لا تكفي وعليه أن يذهب إلى الجاهلية

أكد النائب السابق فادي الأعور أن "فريق 14 آذار الذي يقوده رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط وهو لا يقبل بالرأي الآخر ويسعى للفتنة"، مشيراً إلى أن "هناك فريقاً يتجاوز 40 بالمئة من الدروز وهو ما يخافه جنبلاط".
واعتبر الأعور، خلال حديث تلفزيوني، أن "جنبلاط هو من قام بتحريض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ليحصل ما حصل".
وشّدد على أن "فريق "14 آذار" خاسر محليا وإقليمياً وعلينا أن نقيم نوع من العلاقات المحترمة فيما بيننا"، مشيراً إلى أن "موقف التيار "الوطني الحر" عبر النائب سليم عون هو الموقف الطبيعي لما حصل".
وأوضح الأعور أن "تعزية جنبلاط من بعيد لا تكفي وعليه أن يقوم بالذهاب على رأس وفد إلى الجاهلية لتقديم التعازي إلى عائلة الشهيد محمد أبو ذياب".
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