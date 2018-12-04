الخطيب: لا اعتقد انّ تحرّكنا يستفز الحريري

اشار وزير البيئة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​طارق الخطيب​ إلى أنه "بتوجيه من رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ نحمل رسائل الى الاطراف التي نزورها بالدعوة الى اعمال العقل والتهدئة وتخفيف التشنج وخفض مستوى الخطاب الاعلامي الذي يزيد الوضع توتراً".

وأكد الخطيب في حديث صحافي أنه "عند وقوع اي نزاع سياسي بين اطراف لبنانيين، نشعر انّ علينا واجب التحرّك لتهدئة الخواطر منعاً لوقوع الاسوأ، فالجميع يدرك خطورة الوضع ودقته، ولا اعتقد انّ تحرّكنا يستفز رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ولا يجب ان يستفزه ابداً، فهو ايضاً خطابه هادىء ويدعو الى التهدئة".