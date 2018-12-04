قبل عرضه.. تفاصيل تقرير "إعلام النواب" حول قانون نقابة الفنانين التشكليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

حصل "الخليج 365"، على نص تقرير لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب حول قانون إنشاء نقابة التشكيليين، والمقرر عرضه على الجلسة للعامة المقبلة.

ويعقد البرلمان جلساته العامة بداية من الأحد المقبل ولمدة 3 أيّام.

وجاء نص القانون كالتالي: ​