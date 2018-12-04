85 طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة في البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، 85 طلبًا إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان.

وتتضمن المناقشات 55 طلب إحاطة وأسئلة وطلبًا مناقشة عامة عن المشاكل العديدة في المستشفيات والوحدات الصحية، وطلبان لمناقشة عامة مقدمان من العضو إلهام المنشاوي و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نقص الحضانات بالمستشفيات، والعضو سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار محددة للخدمة بالمستشفيات الخاصة، كما تضمنت 5 طلبات إحاطة وسؤال عن عدم تشغيل وتطوير بعض المراكز الطبية لطب الأسرة والغسيل الكلوي، و4 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة ومنها أدوية مغشوشة.

وتتضمن 3 طلبات إحاطة عن مشاكل التأمين الصحي، وطلب إحاطة وسؤال عن تأخر قرارات العلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة، وطلبا إحاطة عن وفاة طبيبة في أحد المستشفيات نتيجة الإهمال، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن دور الوزارة في مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وعلاج المصابين بعقر الكلاب.

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