اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بعد تجربة إيران الباليستية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٦ ص
مجلس الأمن
طلبت فرنسا وبريطانيا عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، بعد اتهامهما إيران باختبار صاروخ باليستي متوسط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق دبلوماسيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فمن المتوقع عقد هذا الاجتماع، الثلاثاء المقبل. وقالت الولايات المتحدة إن التجربة الصاروخية الإيرانية انتهاك لقرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن. ويدعو القرار إيران الى الإقلاع عن إطلاق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية. وقالت فرنسا إنها قلقة من هذه التجربة.
واعتبر بيان للخارجية الفرنسية أنها «استفزازية ومزعزعة للاستقرار» ولا تمتثل لقرار الأمم المتحدة 2231 حول الاتفاق النووي.واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت التجارب الصاروخية الإيرانية بأنها «استفزازية وذات طبيعة تهديدية ومناقضة» للقرار الأممي، وقال إن بريطانيا مصممة على انها «يجب أن تتوقف».وتقول
واعتبر بيان للخارجية الفرنسية أنها «استفزازية ومزعزعة للاستقرار» ولا تمتثل لقرار الأمم المتحدة 2231 حول الاتفاق النووي.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت التجارب الصاروخية الإيرانية بأنها «استفزازية وذات طبيعة تهديدية ومناقضة» للقرار الأممي، وقال إن بريطانيا مصممة على انها «يجب أن تتوقف».
وتقول إيران إن برنامجها الصاروخي دفاعي بطبيعته ولا يهدف إلى إطلاق سلاح نووي، وهو موقف تدعمه روسيا في مجلس الأمن.
وحض المبعوث الأمريكي الخاص بإيران بريان كوك الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تستهدف برنامج إيران الصاروخي، في وقت سافر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بروكسل لإجراء محادثات مع شركائه الأوروبيين.
وقررت الولايات المتحدة في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وإعادة فرض العقوبات على إيران.
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