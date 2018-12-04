انت الان تتابع والد مؤمن زكريا: ابن الأهلي هيروح فين يعني؟ (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٣ ص

مؤمن زكريا

علق والد مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، على تجديد نجله تعاقده مع القلعة الحمراء، بعد حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، قائلًا: «مؤمن كان هيمضي في كل الأحوال، ابن الأهلي هيروح فين يعني؟». وأعلن النادي الأهلي، انتهاء أزمة مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حيث وقع على عقود تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم، وجاء ذلك عقب الجلسة التي عقدها وكيله مع سيد عبدالحفيظ بعد مران الفريق الصباحي، الاثنين. وكانت الشهور الماضية قد شهدت دخول اللاعب في أزمة لعدم تجديد تعاقده ووجود خلاف على المقابل المادي أدى إلى تجميده قبل أن يجدد عقده للفريق.

وكشف والد اللاعب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أنه سأل مؤمن عن حقيقة توقيعه لنادي بيراميدز، وهو ما نفاه جملة وتفصيلًا، وأكد أنه لم يوقع على أي عقود، مضيفًا: «مؤمن في الأهلي منذ 3 سنوات، ولولا الظروف لما رحل من النادي قبل ذلك وانضم