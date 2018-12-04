انت الان تتابع وكيل مؤمن زكريا يكشف مفاجأة في كواليس التجديد للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠١ ص

مؤمن زكريا

تحدث أحمد يحيى، وكيل أعمال مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، عن كواليس الفترة الماضية قبل تجديد اللاعب عقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاث سنوات قادمة. وكشف وكيل مؤمن زكريا عن مفاجأة، في تصريحاته التليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «أي لاعب يحتاج وقتًا للتفكير قبل توقيعه على عقود التجديد، وهذا شيء طبيعي، الأزمة كانت في المستحقات المالية القديمة فقط لا غير، ولكن لا توجد أي مشكلات في الاتفاق المادي في العقد الجديد».

وقال يحيى: «اللاعب لم تكن لديه أي رغبة في الرحيل عن النادي الأهلي، وكان يملك عروضًا مثله مثل أي لاعب آخر يقترب عقده من الانتهاء مع ناديه الأصلي». واستكمل: «مؤمن زكريا طول عمره فئة أولى في النادي الأهلي وهذا لا يتم تقييمه بالأموال، يتم تقييمه فقط بحجم نجومية اللاعب داخل الفريق من عدمها». وأعلن