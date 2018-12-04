شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد كمال:البرلمان يبحث تفعيل مشروع عربات الطعام المتنقلة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة ستلتقي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الأسبوع المقبل، فى اجتماع موسع لبحث رؤية الوزارة لدعم مشروعات الشباب، ومدى استغلال مراكز الشباب فى المحافظات، للتدريب والتسويق فى شأن مشروعات الشباب فى القرى.

وأضاف "مرعى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة ستلتقي أيضاً منى محرز نائب وزارة الزراعة، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى الأسبوع المقبل، لبحث رؤيتهم حول دعم المشروعات الصغيرة، وخاصة مشروعات تربية المواشى، وعدد آخر من المشروعات الإنتاجية، لافتاً إلى أن تفعيل مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة، سيكون على طاولة الاجتماع.

وكان النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ، قد أوصى اللجنة بإخطار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بتغيب محافظى المنيا والبحيرة، عن حضور اجتماع اللجنة الأسبوع الماضى، لمناقشة طلبات إحاطة هامة، دون إبلاغ المجلس.

وأوضح "مرعى"، أنه أجل مناقشة طلبات الإحاطة المقرر مناقشتها بحضور المحافظين إلى الفترة المقبلة، لإنشغال اللجنة بعدد من الأمور الهامة، منها تنظيم زيارة ميدانية إلى 3 محافظات، وهى البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، وزيارة أخرى لـ 3 محافظات بالصعيد، على ضوء المشروعات الموجودة هناك.