أوكرانيا تستدعي قوات الاحتياط وسط تصاعد حدة التوتر مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكرانى بيترو بورشينكو، اليوم الاثنين، استدعاء قوات الاحتياط بشكل جزئى لأغراض التدريب، وسط تصاعد حدة التوتر مع روسيا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن الرئيس الأوكراني أكد أن البلاد في حاجة إلى تدعيم دفاعاتها من أجل مواجهة التهديدات بغزو روسي واسع النطاق.

من جانبه، نفى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية وجود مثل هذه التهديدات، واصفا إياها بأنها محاولة عابثة من أجل تصعيد الأوضاع، وقال: "إن الاتهامات الموجهة إلى موسكو ليس لها أساس من الصحة".

وكانت روسيا قد أطلقت مؤخرا النار على 3 سفن أوكرانية في البحر الأسود واحتجزتها مع طواقمها بسبب انتهاك المياه الاقليمية الروسية.