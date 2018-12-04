مصرع طفل وإصابة 45 شخصا فى إنقلاب حافلة بولاية أركنساس الأمريكية

لقى اليوم طفل مصرعه وجرح 45 شخصا آخرون إثر انقلاب حافلة تقل إحدى الفرق الرياضية على طريق سريع بولاية أركنساس الأمريكية.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الاخبارية الأمريكية أن سائقة الحافلة ، التى نجت من الحادث ، أبلغت الشرطة المحلية أنها فقدت السيطرة عليها أثناء مرورها بأحد المنحنيات الواقعة على الطريق السريع القريب من مدينة بنتون.

وأضافت الشبكة أن الحافلة كانت تقل أعضاء فريق شبابى لكرة القدم وأن بعض المصابين حوصروا داخل الحافلة بعد أن انقلبت عدة مرات.