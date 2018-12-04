شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان " :سنطرح مع الحكومه آليات حل البيروقراطيه بأجهزه الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد السلاب ،وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أنه سيسعى من خلال البرلمان للتواصل مع الجهات المعنية بالحكومة ، لطرح أبرز الإشكاليات التى تحدثت عنها لقاءات النواب مع قيادات ببريطانيا خلال زيارة وفد برلمانى لها الأيام الماضية ، بشأن الاستثمار والمناخ الاقتصادى .

ولفت ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " ، أنه سيؤكد على ضرورة العمل بأن تكون الاتفاقية التى نحن بصدد إبرامها مع بريطانيا بمده معينه ليتم دراستها مرة آخرى ، مؤكدا أن أبرز الشكاوى التى تلقوها كانت حول البيروقراطية فى أجهزة الدولة، وهو ما يعطل عمليه الاستثمار .

وأشار إلى أنه دائما ما يكون لنا رد بأن هناك ميكنة تتم فى الوقت الحالى لكل المؤسسات لحل هذه الإشكالية ،وهو ما سيتم طرحه الآن مع الحكومة للإسراع حتى لا يكون هناك معوقات للاستثمار الخارجى فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الكبيرة، خاصة وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعلها تبحث على وجهة أخرى لإقامة صناعاتهم وهو ما سيكون فرصة جيدة لمصر فى استقبال ذلك.