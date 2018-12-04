أهم التصريحات في 24 ساعة: محادثات قريبا لوقف سباق التسلح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على يقين بأنه سيبدأ قريبًا محادثات حول وقف سباق التسلح مع رئيسي روسيا والصين، واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مسألة التغير المناخي حول العالم هي حياة أو موت، فيما قالت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا قادرة على عقد صفقات تجارية طموحة.

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