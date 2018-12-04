"جوجل" تعلن أفضل تطبيقات الهواتف الذكية لعام 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن اختياراتها لأفضل تطبيقات الهواتف الذكية لنظام التشغيل "أندرويد"، كما منحت أحد تطبيقات تعلم اللغات لقب أفضل تطبيق في العام.

ووفق ما ذكر موقع "مشابل"، المختص في أخبار التكنولوجيا، قائمة "جوجل" للتطبيقات الأفضل في 2018، والتي جاء في مقدمتها تطبيق تعلم اللغات "Drops"، والذي يتيح تعلم 31 لغة مختلفة.

وحصلت لعبة "PBUG" على لقب أفضل لعبة في العام.

وصنفت "جوجل" قائمة تفضيلاتها إلى عدة أقسام، من بينها "التطبيقات الأكثر إمتاعًا" والتي جاء في مقدمته تطبيق "Vimage" والذي يتيح إدراج رسوم الأنيميشن إلى الصور الشخصية، وقسم "الكنوز المخفية أو التطبيقات غير الرائجة"، والذي جاء في مقدمته تطبيق "Slowly" الذي يتيح التواصل مع الأصدقاء عن بعد.

وتضمنت القائمة أيضا تصنيف "تطوير الذات"، والذي جاء في مقدمته تطبيق "Mimo" الذي يتيح تعلم كتابة الأكواد، وفي المركز الثاني تطبيق 10% Happier الذي يقدم حلول بسيطة لتعلم التأمل والاسترخاء.

وفي قسم "المساعد اليومي"، جاء تطبيق "Tasty" في المركز الأول وفي المركز الثاني جاء تطبيق "Otter Voice Notes"، وأخيرا حاز تطبيق "YouTube TV" على الأفضل بين اختيارات المستخدمين.