"كريم" تطلق خدمة جديدة لمستخدميها في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة "كريم" لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط، إطلاقها خدمة حجز حافلات في مصر، وستوسعها قريبًا لتمتد إلى السعودية وباكستان.

ووفق ما ذكرت وكالة يويترز"، أعلنت الشركة في بيان أن مستخدمي تطبيق "كريم باص" سيحددون مواقع الإقلال والوجهات المقصودة، ويتبعون الحافلة على مسارات محددة.

وأضافت أنها ستحدد أسعارا ثابتة تقل بنسبة 60 إلى 70 في المئة عن خدمة السيارات الخاصة.

يأتي إطلاق الخدمة الجديدة بعد أكثر من عام على قيام "كريم" باستثمار 500 ألف دولار في شركة التكنولوجيا المصرية الناشئة "سويفل"، التي تقدم خدمات حجز الحافلات من خلال تطبيقها على الهاتف المحمول، وقالت "كريم" إنها تخارجت بعد ذلك من هذا الاستثمار.

وأعلنت "سويفل" الشهر الماضي أنها تخطط للتوسع في جنوب شرقي آسيا، بعدما جمعت "عشرات الملايين من الدولارات" في جولتها التمويلية الأخيرة.

وتتنافس "كريم" في كثير من المدن الرئيسة في الشرق الأوسط مع "أوبر تكنولوجيز" التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها.